Московский Спартак постарается приобрести во время зимнего трансферного окна атакующего полузащитника, способного сыграть, как на левом, так и на правом флангах. Таким образом, москвичи собираются решить проблемы, возникшие после продажи в Севилью Квинси Промеса.

Московский "Спартак" постарается приобрести во время зимнего трансферного окна атакующего полузащитника, способного сыграть, как на левом, так и на правом флангах. Таким образом, москвичи собираются решить проблемы, возникшие после продажи в "Севилью" Квинси Промеса.Представители 22-кратных чемпионов в ближайшее время начнут поиск потенциального новобранца. "Спартак" готов заплатить на нужного клубу футболиста до 15 миллионов евро. Также частью сделки могут стать игроки нынешнего состава красно-белых. Круг кандидатов на усиление пока неизвестен. В испанской прессе промелькнули сообщения об интересе "Спартака" к полузащитнику "Сельты" и сборной Дании Пионе Систо, но никаких подтверждений этой информации пока нет.Голландец Квинси Промес был продан в конце августа в "Севилью" за 20 миллионов евро. На протяжении четырех сезонов Промес был лидером и лучшим бомбардиром москвичей.