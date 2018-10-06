В финском Эспоо продолжается турнир фигуристов Finlandia Trophy, в котором участвуют представители сборной России. В субботу, 6 октября, на состязаниях стартовали танцевальные пары. После ритм-танца впереди россияне Александра Степанова и Иван Букин.

В финском Эспоо продолжается турнир фигуристов Finlandia Trophy, в котором участвуют представители сборной России. В субботу, 6 октября, на состязаниях стартовали танцевальные пары. После ритм-танца впереди россияне Александра Степанова и Иван Букин.При этом вступление нашего дуэта было прервано после того, как на лед прямо во время танца высыпалось конфетти и площадку пришлось убирать. Тем не менее, наша пара получила высшие оценки – 79,16 балла. Вторыми стали испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас, третьими – канадцы Кэролайн Сусиc и Шейн Фирус.Еще два наших дуэта пока расположились довольно далеко от лидеров. Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов после ритм-танца на 5-м месте, Софья Евдокимова и Егор Базин – на 7-м.