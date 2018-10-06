В рамках расследования уголовного дела о ДТП в Тверской области следователями СК РФ задержан директор компании Трансавто.

В рамках расследования уголовного дела о ДТП в Тверской области следователями СК РФ задержан директор компании "Трансавто"."Задержан директор ООО "Трансавто", ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок", — говорится в сообщении ведомства.ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автобуса "Лиаз" произошло утром 5 октября на 24-м километре автодороги Тверь — Ржев. Неподалеку от деревни Некрасово водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате катастрофы погибли 13 человек: 12 пассажиров микроавтобуса и его водитель. Единственный выживший пассажир микроавтобуса ранее дал показания, что водитель перед столкновением разговаривал по телефону, об этом сообщили ряд СМИ. Вторая версия — водитель мог заснуть за рулем.Водитель "Лиаза" и его пассажир также госпитализированы с травмами.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили в Следкоме, ответственное лицо фрахтовщика ООО "Трансавто" оказывало услуги по перевозке людей.В Тверской области объявлен траур. Губернатор Игорь Руденя распорядился выделить материальную помощь родным погибших и пострадавшим в размере 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Денежные компенсации будут выделены из резервного фонда губернатора.