Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, внезапно преобразился. Смена имиджа пошла 25-летнему мужчине на пользу.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, внезапно преобразился. Смена имиджа пошла 25-летнему мужчине на пользу.Денис отрастил бороду и сменил прическу. Эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее.Судя по свежим фотография, молодой человек много времени проводит в спортзале. Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело мужчины, стали смотреться очень органично.Подписчики Шальных в соцсетях одобрили смену его имиджа. "Оч крутой парень", "Гатс ты ли это?" "Вот это характер и сила воли", "здоровый, бык", – написали фоловеры в комментариях под фотографиями Дениса в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Как сообщали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.Летом с Шальных приключилась беда – Денис покалечил руку из-за чего перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.