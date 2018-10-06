В выходные дни 6 и 7 октября вновь будет временно прекращено движение поездов Московского метрополитена по наземному участку Филевской (голубой) линии между станциями Киевская и Кунцевская.

В выходные дни 6 и 7 октября вновь будет временно прекращено движение поездов Московского метрополитена по наземному участку Филевской ("голубой") линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская".В эти дни будут укреплены подпорные стены на перегоне "Студенческая" — "Кутузовская", произведены бетонирование фундаментов вестибюлей и отделка платформы станции "Кунцевская", строительные работы на станциях "Филевский парк" и "Багратионовская" и уложены новые трубопроводы под путями.На время проведения работ станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для входа и выхода пассажиров, в обычном режиме Филевская линия заработает в понедельник, 8 октября, с открытием метрополитена – в 05:30 по московскому времени, передает "Интерфакс".На время закрытия станций участка линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы маршруте КМ1, которые будут делать промежуточные остановки у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит транспортное сообщение между станциями "Багратионовская" и "Фили".Нынешнее закрытие наземного участка Филевской линии Московского метрополитена станет уже восьмым с начала текущего года, предыдущий раз он закрывался 22-23 сентября.