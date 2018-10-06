Победителем конкурса Учитель года - 2018 стал учитель обществознания и права Алихан Динаев, работающий в школе №1 города Грозный. Всего на звание лучшего учителя претендовали пять финалистов — из Грозного, Пскова, Брянской области, Химок и Москвы.

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года — 2018" стал учитель обществознания и права Алихан Динаев. Он работает в Математической школе № 1 имени Х.И. Ибрагимова в Грозном. "Хрустального пеликана" Динаеву вручили в Кремлевском дворце.Выйдя на сцену для получения награды, победитель конкурса сказал:"В этом зале находятся десятки учителей года со всей нашей страны. Я бы хотел, чтобы прежде всего мы с вами вместе поаплодировали этим виртуозам учительского дела, прекрасным педагогам".В этом году на звание лучшего учителя претендовали пять финалистов — из Грозного, Пскова, Брянской области, Химок и Москвы. Все прошли долгий отбор – сначала на городском уровне, потом на региональном и, наконец, всероссийском. Определило победителя жюри во главе с ректором МГУ, сообщает "Россия 24".В прошлом году победителем конкурса стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга.