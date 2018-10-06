Журналист Андрей Клименко подтвердил предупреждение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о военных учениях в Азовском море.

Журналист Андрей Клименко подтвердил предупреждение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о военных учениях в Азовском море. На своей странице в Facebook журналист указал точное место артиллерийских стрельб и запланированный период проведения — с 9 по 12 октября.По данным Клименко, украинские военные закроют для судоходства акваторию в районе Бердянска и поселка Ялта.Ранее Украина заявила о планах создания военно-морской базы в Бердянске. в Азовское море переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М", корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец".