Скончалась оперная дива Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.

Скончалась оперная дива Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.Свои последние дни Монтсеррат провела в одной из клиник Барселоны. 85-летняя оперная дива была госпитализирована в конце сентября из-за проблем с мочевым пузырем, пишет La Vanguardia.Медики сообщали, что певица прошла курс лечения и со дня на день должна была отправиться домой. Отмечалось, что Кабалье быстро идет на поправку. Однако коварная болезнь вспыхнула с новой силой, не оставив Монтсеррат шансов на выздоровление.Новость дополняется