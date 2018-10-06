Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на больницу.

Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне в больнице Сан-Пау, — отмечается в сообщении агентства. Похороны певицы состоятся в понедельник.Ранее испанские СМИ сообщали, что оперная дива проходит лечение в клинике Барселоны. Также отмечалось, что певица попала в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. При этом врачи прогнозировали, что Кабалье может быть выписана после 24 сентября.Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой виртуозного исполнения бельканто и ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. В 1965 году Кабалье заменила американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти. После этого певица получила всемирную славу.