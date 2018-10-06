Концерт классической музыки под названием Из России с любовью пройдет через неделю в церкви Святого Мартина в британском Солсбери неподалеку от дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно отравленного вместе с дочерью Юлией в марте этого года. Пианисты Николас Вудс и Гилл Болтон исполнят произведения Чайковского, Рахманинова, Бородина, Мусоргского и Шостаковича.

Концерт классической музыки под названием "Из России с любовью" пройдет через неделю в церкви Святого Мартина в британском Солсбери, пишет газета The Daily Mail. Пианисты Николас Вудс и Гилл Болтон исполнят произведения Чайковского, Рахманинова, Бородина, Мусоргского и Шостаковича.Церковь Святого Мартина находится неподалеку от дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно отравленного вместе с дочерью Юлией в марте этого года. Одна из афиш с рекламой мероприятия висит всего в нескольких метрах от знаменитого собора в Солсбери, шпилем которого, по их словам, любовались россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обвиненные британскими властями в отравлении Скрипалей.По словам одной из устроителей предстоящего концерта Гилл Болтон, программу музыкальных мероприятий не предстоящий сезон составляли примерно за год, и она не имеет отношения к Скрипалям и прочим недавним событиям в Солсбери. У Болтон есть некоторые претензии к дизайну афиш: по ее словам, их создал человек, который не живет в Солсбери и выбрал в качестве источника вдохновения шпионский роман Яна Флеминга. В книге "Из России с любовью" британский агент Джеймс Бонд противостоит советской разведке, пытающейся его уничтожить."Жаль, что мы выбрали это название, — говорит Гилл. — Сама музыка никак не связана с нынешними событиями — она очень радостная. Надеюсь, что люди прочитали не только название, но и программу концерта".При этом власти Солсбери недавно наняли влиятельную консалтинговую фирму для ребрендинга города, получившего в последнее время печальную известность, что самым пагубным образом повлияло на количество приезжающих туда туристов. Исправлять негативный имидж Солсбери должно брендинговое агентство Heavenly, среди крупных клиентов которого числится и принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу лондонский футбольный клуб "Челси".