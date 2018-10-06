Полицейские и школьники напомнили горожанам о необходимости быть внимательными при переходе дороги.

Сотрудники ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району совместно с волонтерским движением «Добровольцы» провели на улицах города профилактическую акцию. Целью мероприятия стало напоминание гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного перехода проезжей части.Для проведения акции выбрали участки города, где вблизи школ расположены нерегулируемые пешеходные переходы.Вместе с дорожными инспекторами ребята обращались к своим сверстникам и взрослым, которые пересекли пешеходный переход или только собираются это сделать. Они указывали на ошибки, совершаемые пешеходами, и хвалили за внимательность тех, кто заботится о своей безопасности.Самым юным пешеходам были вручены памятки «6 простых правил безопасного перехода для детей».