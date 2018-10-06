Датчик среагировал на попавшую пыль

Датчик среагировал на попавшую пыль6 октября в Иваново эвакуировали торговый центр.«В 11.23 поступило сообщение о том, что в торговом центре «Аксон» (г. Иваново, пр. Текстильщиков, д. 80) произошло срабатывание пожарной сигнализации из-за попадания пыли в дымовой извещатель», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.Из здания эвакуировали 30 человек.Оперативная группа пожарных была на месте в 11.35. Специалисты установили, что горения и задымления нет.Сигнализация сработала из-за пыли, которая попала на датчик дыма. Причиной происшествия стал ремонт в здании ТЦ.Сейчас торговый центр продолжает функционировать в штатном режиме.«При получении сообщения о эвакуации из здания торгового центра (любого другого места с массовым прибыванием людей) необходимо незамедлительно и организовано покинуть здание, следуя указаниям сотрудников охраны и ориентируясь на направления эвакуационных выходов», - напоминают в МЧС.