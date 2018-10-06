Из помятой машины ее доставали спасатели

Из помятой машины ее доставали спасателиДнём 6 октября во Владимирской области произошло ДТП. Около 15 часов в Суздальском районе на 35 км трассы М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново столкнулись два автомобиля.Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, в аварии серьёзно пострадала женщина. Её зажало в помятой машине. Спасатели с помощью специнструмента помогли пострадавшей выбраться из плена искорёженного авто.«На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единицы техники», - сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.