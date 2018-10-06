В Будапеште продолжается этап Кубка мира по плаванию, в котором принимают участие российские пловцы. В пятницу, пятого октября, россиянин Владимир Морозов завоевал две медали во второй соревновательный день турнира. Кроме него, места на пьедестале занимали еще несколько россиян.

В Будапеште продолжается этап Кубка мира по плаванию, в котором принимают участие российские пловцы. В пятницу, пятого октября, россиянин Владимир Морозов завоевал две медали во второй соревновательный день турнира. Кроме него, места на пьедестале занимали еще несколько россиян.В первом заплыве Морозов первенствовал на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 45,30 секунды. Затем российский пловец соревновался в дисциплине 50 метров на спине и стал вторым, проплыв дистанцию за 23,29 секунды. Первым стал американец Майкл Эндрю (23,19).Кроме Морозова место на пьедестале также занял Кирилл Пригода, став третьим в заплыве на 50 метров брассом. Его время составило 26,06 секунды.В женской части соревнований на дистанции 100 метров брассом сразу две россиянки оказались в тройке лучших – Юлия Ефимова стала второй, а Виталина Симонова третьей.