Девять человек погибли, не менее пяти серьезно пострадали после падения фургона в 150-метровое ущелье на севере Индии.

Девять человек погибли, не менее пяти серьезно пострадали после падения фургона в 150-метровое ущелье на севере Индии.Как передает РИА Новости, о трагедии сообщило издание Times of India, по данным которого ЧП произошел в городе Уттаркаши.Авария произошла, когда группа паломников ехала из храма Ганготри в Гималаях и в какой-то момент, по словам одного из пассажиров, автомашина, в которой находилось 13 человек, внезапно съехала с дороги.На месте погибли восемь пассажиров и водитель автобуса. Пострадавшие были госпитализированы.Полиция устанавливает причину дорожно-транспортного происшествия, повлекшего многочисленные жертвы.