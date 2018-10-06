Дети перебегали дорогу в неположенном месте

Дети перебегали дорогу в неположенном местеДвое детей пострадали под колесами автомобиля «Ваз-2113» на улице Асаткина в Октябрьском районе в Владимира, сообщает региональное управление МВД.Инцидент произошел в пятницу, 5 октября, около 17:25. По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь в сторону улицы 850-летия, сбил двоих детей 6 и 9 лет. Они перебегали дорогу в неположенном месте. Взрослых с ними не было.В результате ДТП один ребенок был госпитализирован. Второго врачи отпустили домой.Известно, что автомобилем управлял 52-летний мужчина. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.