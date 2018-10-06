В семье Александра Серова произошло важное событие. Дочь певца Мишель объявила о помолвке.

В семье Александра Серова произошло важное событие. Дочь певца Мишель объявила о помолвке.25-летняя Мишель опубликовала в Instagram трогательный кадр. На переднем плане фотографии красуется кольцо с огромным сверкающим камнем."И я сказала ДА", – подписала снимок дочь Серова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).При этом имя своего избранника Мишель решила не раскрывать. О молодом человеке известно лишь одно – у него сильные мужественные кисти рук. Это, кстати, единственная часть тела парня, которую Серова показала на фото.Реакция Александра Серова на грядущее замужество дочери не известна. Наверняка любящему отцу теперь предстоит окунуться в приготовления к свадьбе и меньше времени уделять телешоу.Напомним, что Александр Серов стал частым гостем студии Андрея Малахова. На телеэкране артист рассказал все личные тайны. Его даже обвинила в изнасиловании звезда "Дома-2" Дарья Друзьяк. Девушка якобы забеременела от певца.