Евросоюз по-прежнему будет сотрудничать с Россией в вопросах глобальной безопасности.

Евросоюз по-прежнему будет сотрудничать с Россией в вопросах глобальной безопасности. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью австрийской газете "Штандард". Юнкер считает, что обвинения в адрес России в связи с кибер-атакой на Организацию по запрещению химического оружия не должны привести к ссоре, пишет ТАСС. "Хоть я и опубликовал коммюнике с критикой событий в Нидерландах, но я выступаю за то, что нужно сохранять спокойствие", — сказал Юнкер.Ранее министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд обвинила сотрудников Главного управления Генштаба ВС России в попытке украсть данные расследования малайзийского "Боинга" на Украине.