Вьетнам ввел временный запрет на ввоз в страну из-за рубежа пшеницы после обнаружения семян сорных растений в последних импортных партиях.

Из-за семян сорных растений (бодяк полевой) Вьетнам запретил ввоз пшеницы из-за рубежа.Агентство по пищевой безопасности при министерстве сельского хозяйства и аграрного развития республики заявило, что не может рисковать сельским хозяйством, и если запрет не снимут в ближайшие месяцы, партии пшеницы будут возвращены российским, канадским, американским и австралийским поставщикам, передает ТАСС.Однако Россельхознадзор пока официальных претензий не получал.Вьетнам импортировал 3,13 миллиона тонн пшеницы общей стоимостью более $743 миллионов за 7 месяцев текущего года. Абсолютный рекорд по поставкам у России.