Возлюбленный дочери Ирины Хакамады Марии Влад Ситдиков вызвал переполох в Сети. Молодой задал подписчикам интересный вопрос.

Возлюбленный дочери Ирины Хакамады Марии Влад Ситдиков вызвал переполох в Сети. Молодой задал подписчикам интересный вопрос."Венчание, это важный обряд. Но почему это важно?" – написал Влад на своей странице в Instagram. К посту Ситдиков приложил фотографию с Машей на фоне картины "Благословление новобрачных" французского художника Паскаля Даньян-Бувре.Вопрос молодого человека разжег бурную дискуссию. "дорогой Влад, позволь тебя поправить. Венчание– это не обряд, а ТАИНСТВО. Когда венчаешься Господь благословляет на семейный союз", – заявил один из подписчиков Ситдикова.Другие же не были так критичны к выбраним Владом словам и попытались объяснить молодо человеку в чем сакральный смысл венчания. В какой-то момент Ситдиков повернул беседу немного в другое русло, поинтересовавшись, почему некоторые люди позволяют себе венчаться во второй и даже третий раз."Правила Церкви разрешают венчаться до 3 раз. Если произошел развод, то следующие венчания происходят только с разрешения архиерея (начальника епархии). Обряда "развенчивания", как думают некоторые, не существует, берут разрешение. Конечно, Церковь это не приветствует, желательно венчаться один раз на всю жизнь, но люди слабы и не идеальны... Вынужденная мера", – пояснили Владу.Напомним, что Мария родилась в союзе Ирины Хакамады с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским. Он стал ее четвертым супругом. Свою любовь Влада Ситдикова Маша встретила несколько лет назад. молодые люди уже поговаривают о свадьбе.