Экс-нападающий футбольной сборной Швеции Златан Ибрагимович, который сейчас выступает в американской лиге MLS за клуб Лос-Анджелес Гэлакси, может вернуться в итальянский Милан, в котором он провел два сезона в 2010-2012 годах.

Экс-нападающий футбольной сборной Швеции Златан Ибрагимович, который сейчас выступает в американской лиге MLS за клуб "Лос-Анджелес Гэлакси", может вернуться в итальянский "Милан", в котором он провел два сезона в 2010-2012 годах.Накануне итальянская пресса сообщила о том, что руководство "россонери", якобы, заинтересовано в возвращении забивного нападающего, который и за океаном бьет рекорды результативности. 37-летний форвард все так же быстр и вынослив, как в годы своих лучших матчей в Европе.Правда, агент игрока Мино Райола оговорился, что "на данный момент переход невозможен": "Но мы готовы это обсуждать. В любом случае, там теперь, наконец, есть нормальные люди, ответственные за "Милан", надежные владельцы. Я не открываю и не закрываю дверь".По словам Райолы, которого цитирует Football Italia, у Златана были прекрасные моменты в "Милане": "Он оставил там частичку своего сердца, так же, как и в "Пари Сен-Жермен". Но мы должны понять, на каких условиях "Милан" или любая другая команда захочет его подписать".Ибрагимович выиграл с "Миланом" два титула – чемпиона Италии и обладателя Суперкубка страны. Интересно, что он выступал еще в двух клубах Серии "А" – "Ювентусе" и миланском "Интере", и в обоих также становился чемпионом. Правда, титулы, выигранные "Юве" в 2005 и 2006 годах были аннулированы из-за коррупционных историй.