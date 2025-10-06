Женщине не доплатили почти 50 тысяч рублей из-за неполной занятости на работе. Она обратилась в прокуратуру. В надзорном ведомстве сообщают: в октябре 2024 сотрудники регионального отделения
Женщине не доплатили почти 50 тысяч рублей из-за неполной занятости на работе. Она обратилась в прокуратуру. В надзорном ведомстве сообщают: в октябре 2024 сотрудники регионального отделения Соцфонда неверно рассчитали сумму пособия многодетной матери из Владимира. Женщине выплатили 49 342 рубля вместо 98 685 рублей. По решению суда многодетной женщине выплатили положенную сумму пособия и взыскали средства