О сбитии БПЛА этой ночью над территорией Владимирской области рассказал в своём телеграм-канале губернатор Александр Авдеев. В телеграм-канале Минобороны указано, что вражеских дрона было

О сбитии БПЛА этой ночью над территорией Владимирской области рассказал в своём телеграм-канале губернатор Александр Авдеев. В телеграм-канале Минобороны указано, что вражеских дрона было два. Пострадавших и разрушений нет, – отметил губернатор. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Изображение сгенерировано в нейросети