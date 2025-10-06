Масштабного обновления клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) не проводили с 1987 года. Муромская районная детская больница стала лауреатом конкурса «Медицинская организация

Масштабного обновления клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) не проводили с 1987 года. Муромская районная детская больница стала лауреатом конкурса «Медицинская организация педиатрического профиля 2024 года». В связи с этим Правительством было принято решение выделить учреждению 3 миллиона рублей. На выделенные средства выполнили капитальный ремонт помещения, частично заменили оборудование и закупили новую мебель. Это значительно укрепило материально-техническую базу