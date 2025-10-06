18 передвижных комплексов фотовидеофиксации сменили адреса. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 12 октября, сообщает региональный Минтранс. Адреса:– а/д М-7 «Волга» 312 км;–

18 передвижных комплексов фотовидеофиксации сменили адреса. В новых точках они простоят с сегодняшнего дня до 12 октября, сообщает региональный Минтранс. Адреса:– а/д М-7 «Волга» 312 км;– а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;– а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км;– а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное