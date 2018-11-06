Президенту Украины досталось от одного из бывших соратников.
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том,
что он развязал настоящий террор против возглавляемой ею партии.
Президенту Украины досталось от одного из бывших соратников.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том,
что он развязал настоящий террор против возглавляемой ею партии.
Спасенная из тюрьмы на волне майдана Тимошенко теперь
обливает грязью своих бывших соратников. Лидер партии "Батькивщина" выдвинула
серьезные обвинения в адрес действующего президента, сообщает РИА Новости.
"Репрессии и террор, осуществляемые контролируемыми
Порошенко силовыми структурами против команды "Батькивщины", получили
большие масштабы. Против представителей областных партийных организаций и
активистов на местах возбуждают уголовные дела, совершают нападения на людей и
на офисы партийных ячеек", – сказала Тимошенко.
Эксперты отмечают, что такое громкое заявление на самом деле
часть предвыборной кампании политика. Тимошенко пока что лидирует во всех
рейтингах в преддверии весеннего голосования. В отличие от Порошенко, она уже
объявила о своем участии в президентских выборах 31 марта 2019 года.
Между тем потенциальные соперники экс-премьера на
политическом поле называют Юлию Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо
обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с Москвой. Однако, судя по ее
заявлениям, это далеко не так.
К примеру, неделю назад Тимошенко пообещала, что
в случае прихода к власти, она будет добиваться выплаты компенсации от России в
размере 100 миллиардов евро за Крым и Донбасс.
До этого "оранжевая принцесса" потребовала от
России возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результате
военных действий на юго-востоке страны и заявила, что Москва "заплатит сполна
за агрессию".