Президенту Украины досталось от одного из бывших соратников. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том, что он развязал настоящий террор против возглавляемой ею партии.

Президенту Украины досталось от одного из бывших соратников.Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том,что он развязал настоящий террор против возглавляемой ею партии.Спасенная из тюрьмы на волне майдана Тимошенко теперьобливает грязью своих бывших соратников. Лидер партии "Батькивщина" выдвинуласерьезные обвинения в адрес действующего президента, сообщает РИА Новости."Репрессии и террор, осуществляемые контролируемымиПорошенко силовыми структурами против команды "Батькивщины", получилибольшие масштабы. Против представителей областных партийных организаций иактивистов на местах возбуждают уголовные дела, совершают нападения на людей ина офисы партийных ячеек", – сказала Тимошенко.Эксперты отмечают, что такое громкое заявление на самом делечасть предвыборной кампании политика. Тимошенко пока что лидирует во всехрейтингах в преддверии весеннего голосования. В отличие от Порошенко, она ужеобъявила о своем участии в президентских выборах 31 марта 2019 года.Между тем потенциальные соперники экс-премьера наполитическом поле называют Юлию Тимошенко пророссийским кандидатом и прямообвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с Москвой. Однако, судя по еезаявлениям, это далеко не так.К примеру, неделю назад Тимошенко пообещала, чтов случае прихода к власти, она будет добиваться выплаты компенсации от России вразмере 100 миллиардов евро за Крым и Донбасс.До этого "оранжевая принцесса" потребовала отРоссии возместить все убытки, нанесенные Украине и ее гражданам в результатевоенных действий на юго-востоке страны и заявила, что Москва "заплатит сполназа агрессию".