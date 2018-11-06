Ведущий хавбек футбольной сборной России и клуба французской Лиги 1 Монако Александр Головин выбыл из строя примерно на 15 дней. Полузащитник получил травму лодыжки и сможет выйти на поле не ранее, чем через две недели. Он может не сыграть за сборную в Германии и Швеции.

Ведущий хавбек футбольной сборной России и клуба французской Лиги 1 "Монако" Александр Головин выбыл из строя примерно на 15 дней. Полузащитник получил травму лодыжки и сможет выйти на поле не ранее, чем через две недели. Он может не сыграть за сборную в Германии и Швеции.Головин получил повреждение в последней по времени игре своей клубной команды в чемпионате Франции. Медики "Монако" сообщили журналистам, что россиянин будет восстанавливаться около двух недель.Как уже сообщали 33Live.RuRu, наш футболист не был заявлен за "Монако" на матч Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", который пройдет во вторник, 6 ноября. Головин попал в расширенный состав сборной России на матчи против Германии (15 ноября) и Швеции (19 ноября), но, скорее всего, сыграть не сможет.