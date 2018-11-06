На стадионе Ночные снайперы прежде не играли. Но по случаю 25-летия коллектива решили попробовать покорить огромный дворец спорта Олимпийский. Получилось лаконично, мощно, емко, креативно, стильно. Корреспондент Дни.Ру побывал на историческом выступлении.

На стадионе "Ночные снайперы" прежде не играли. Но по случаю 25-летия коллектива решили попробовать покорить огромный дворец спорта "Олимпийский". Получилось лаконично, мощно, емко, креативно, стильно. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на историческом выступлении.27 миллионов рублей, несколько тонн света и звука, уникальные авторские декорации, привезенный из Брюсселя "летающий" мост, огромные 5-метровые вращающиеся вентиляторы, год подготовки – усилия и вложения себя оправдали сторицей. 32 бронебойных хита стреляли в цель – в людские сердца и души – на протяжении трех часов. Диана Арбенина доказала, что на сегодняшний день в русском женском роке она – номер 1. И "первую четверть", как сама называет 25-летие группы, она сдала на "отлично"."Жив ли рок-н-ролл? Посмотрите на меня!" – говорит Арбенина. "Пока я буду писать песни, рок-н-ролл в нашей стране будет жить – это абсолютно точно. Хотя я, конечно, и подумать не могла, что "Снайперы", игравшие когда-то по подъездам, столько продержатся в обойме и будут собирать стадионы".Ну а перед выступлением она пообщалась с корреспондентом "Дни.Ру" и сделала несколько откровенных признаний. "Для меня это первый подобный опыт – мы никогда не играли на стадионе, – улыбается Диана. – И я очень старалась перед этим выступлением не осипнуть, не охрипнуть, не сломать ногу. Всем известно, что спортсмены перед важными стартами теряют в иммунитете. Вот и я, зная это, постаралась максимально себя поберечь".Перед выходом на сцену у Дианы есть давно сложившийся ритуал – она минут семь молчит, настраивается, потом обнимается с музыкантами и – в бой. В этот раз поддержать ее пришло немало звезд – от Григория Лепса и Светланы Сургановой на сцене до Шуры из группы "Би-2" в зале. "Много лет назад Шура (кстати, он, как и Светлана, родом из Беларуси – Прим. ред.) звал меня замуж, но я почему-то отказалась, – улыбается Арбенина. – Он – наглец, конечно, но талантливый! Люблю его за то, что постоянно провоцирует".Дети Арбениной – 8-летние Тема и Марта – тоже участвовали в историческом концерте. Правда, певица категорически против, чтобы они в будущем шли по ее стопам и становилось музыкантами. "Музыка шарашит по нервам, это очень тяжело, – пояснила Диана. – Поэтому хочу, чтобы сын стал доктором, а дочь – архитектором".Правда, сами звездные наследники так далеко пока не загадывают. Для начала они хотят… братика! Мол, чтобы было, с кем играть в футбол. "Я непременно заведу третьего ребенка, – призналась Диана. – Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Причем хотим взять именно мальчика от полугода до года".