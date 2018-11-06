15 ДТП за выходные. Как сообщает госавтоинспекция, в авариях на дорогах области за три выходных получили травмы 17 человек, один погиб. Трагедия произошла в Меленковском районе. Вечером, 5 ноября, на автодороге Меленки-Муром сбили 62-летнего мужчину.

15 ДТП за выходные. Как сообщает госавтоинспекция, в авариях на дорогах области за три выходных получили травмы 17 человек, один погиб. Трагедия произошла в Меленковском районе. Вечером, 5 ноября, на автодороге Меленки-Муром сбили 62-летнего мужчину.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "В населённом пункте деревня Паново, водитель, управляя автомашиной "Шкода Йети" совершил наезд на пешехода, мужчину, который находился на проезжей части дороги, от полученных телесных травм он скончался. Надо отметить, что в момент ДТП на погибшем отсутствовали световозвращающие элементы.//Неизвестно: переходил ли он дорогу или находился на проезжей части без цели перехода, это всё будет устанавливаться в рамках следственных действий".Самым "аварийным днём" оказалась суббота, 3 ноября. В этот день в области произошло сразу 8 ДТП. Не обошлись выходные и без "пьяных" аварий. Происшествия с участием водителей "подшофе" случились в Александровском, Собинском и Кольчугинском районах. В результате этих происшествий травмы получили 7 человек, только по счастливой случайности обошлось без погибших. Самая серьёзная авария произошла в понедельник вечером в городе Кольчугино. Как установили сотрудники госавтоинспекции, 28-летний водитель "Лады" управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: "28-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 21-14 при повороте выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "Газель". В результате происшествия травмы получили оба водителя, а также 21-летний пассажир автомашины "Лада" и 58-летняя пассажирка автомашины "Газель".