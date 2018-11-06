Лондон, Ливерпуль, Белфаст - сразу в нескольких городах Британии состоялись митинги. На улицы вышли тысячи граждан разных стран Евросоюза.

Лондон, Ливерпуль, Белфаст — сразу в нескольких городах Британии состоялись митинги. На улицы вышли тысячи граждан разных стран Евросоюза. Те, у кого нет британских паспортов, требуют защитить их права после Brexit. Почему выход Великобритании из состава ЕС так пугает живущих в Королевстве иностранцев?Они взялись за руки и вытянулись в цепь вдоль стен лондонского Whitehall. Участники акции требуют от британского правительства ясности в вопросе о том, какая судьба ждет живущих в Великобритании граждан Евросоюза после Brexit."Эти люди потеряли уверенность в будущем, они не знают что делать, и чувствуют себя лишними в этой стране", — говорят митингующие.Акцию организовало движение "Три миллиона" — столько граждан Евросоюза живут сейчас в Британии. В руках у сопредседателя инициативной группы Николаса Хаттона — письмо, которое манифестанты собрались передавать Терезе Мэй."Наше движение и ряд британских профсоюзов обращаются к премьер-министру с требованием заключить нормальное соглашение с Евросоюзом, которое гарантировало бы соблюдение наших прав. Если такого соглашения не будет, то кто знает, что случится: правительство уйдет, законы поменяются, и наше положение здесь окажется под вопросом", — считает Хаттон.Для многих Великобритания уже давно стала второй родиной. Алан приехал сюда из Франции 51 год назад. "Тогда не было нужды было менять гражданство. А что теперь? Эта неизвестность нас всех угнетает, — признается он. — Меня беспокоит то, что вдруг и самом деле придется уезжать и страны, которую я полюбил, прожив здесь большую часть жизни".Британскому правительству манифестанты не доверяют, несмотря на то что Тереза Мэй несколько раз лично заявляла, что права этих людей будут защищены.Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз в марте будущего года. Но чем ближе к дате выхода возникает больше вопросов, что же на самом деле представляет собой Brexit?Ответа на него по-прежнему нет. Газета The Sunday Times сообщила, что на переговорах с Брюсселем об условиях Brexit вроде бы найден компромисс, но в правительстве Великобритании эту информацию тут же опровергли, ничего дополнительно не сказав.