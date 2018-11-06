Ренат Чагаев уходит в отставку. Заместитель губернатора по строительству написал заявление по собственному желанию. Указ об освобождении его с занимаемой должности с 6 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин.

Ренат Чагаев уходит в отставку. Заместитель губернатора по строительству написал заявление по собственному желанию. Указ об освобождении его с занимаемой должности с 6 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин. Напомним, в октябре губернатор уже фактически оставил Чагаева без работы, распределив его обязанности между другими замами.