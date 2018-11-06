В январе следующего года на мировых биржах появятся активы
блокчейн-проекта Tkeycoin,
рыночная капитализация которого в настоящий момент оценивается в 60-100
миллионов долларов. Как ожидается, после выхода на глобальные площадки
этот показатель серьезно вырастет. Выпуск дополнительных объемов
обусловлен значительно возросшим интересом потенциальных инвесторов, а
также ожидаемой легализацией блокчейна в ведущих странах мира.
В январе следующего года на мировых биржах появятся активы
блокчейн-проекта ,
рыночная капитализация которого в настоящий момент оценивается в 60-100
миллионов долларов. Как ожидается, после выхода на глобальные площадки
этот показатель серьезно вырастет. Выпуск дополнительных объемов
обусловлен значительно возросшим интересом потенциальных инвесторов, а
также ожидаемой легализацией блокчейна в ведущих странах мира.
Tkeycoin
перешел к заключительному этапу эмиссии в 100 миллионов долларов,
которая ведется при поддержке TKEY DMCC. По прогнозам экспертов,
стоимость криптовалюты на 2019-2020 годы превысит 450 долларов за 1 Tkeycoin (TCD).
О серьезных амбициях блокчейн-проекта
говорят шаги, предпринятые в последнее время его руководством. Так,
недавно международный офис проекта распахнул двери в зоне свободной
торговли правительства Эмирата Дубай (часть ОАЭ). В прошлом месяце Tkeycoin и TKEY DMCC получили официальный DUNS-номер в каталоге Dun & Bradstreet. Это крупнейший независимый реестр глобальных компаний, в котором находятся такие мировые компании-гиганты, как Apple, Microsoft, а также организации – ООН, FIFA и многие другие.
Такой шаг свидетельствуют об открытости Tkeycoin, а также надежности и большом потенциале блокчейн-проекта на глобальных биржах, уверены эксперты. Это привлекает крупные фонды и частных инвесторов, которые вкладывают в Tkeycoin десятки миллионов долларов.
Так, только за третий квартал 2018 года блокчейн-проект получил 14 миллионов долларов от арабских инвесторов. Сейчас капитализация Tkeycoin
составляет 60-100 миллионов долларов, а в следующем году, ожидают аналитики, она значительно вырастет за счет вывода активов проекта на
глобальные площадки.
Руководитель Фонда развития интернет-инициатив Игорь Меркушов отмечает, что Tkeycoin будет завоевывать мировой
рынок благодаря таким преимуществам, как уникальные инструменты
перевода, платежа, обмена, заработка и хранения денежных средств.
Управлять ими можно с обычных персональных компьютеров и смартфонов,
подчеркивает эксперт.
По его словам, разработчики Tkeycoin создали особую конфигурацию блокчейна, которая поддерживает защищенные операции на скорости в тысячу раз быстрее, чем Ethereum и Bitcoin.
Главное преимущество проекта – доступность технологий, которые могут
использоваться государствами для цифровизации экономики и коммуникаций,
преобразования сферы бизнеса, модернизации гражданского общества.