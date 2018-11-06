Что ждёт Владимиро-Суздальский музей-заповедник и кто может его возглавить? Эти вопросы в выходные обсудили на встрече Общества друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Что ждёт Владимиро-Суздальский музей-заповедник и кто может его возглавить? Эти вопросы в выходные обсудили на встрече "Общества друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника". На неё пришли деятели науки и культуры, представители общественных организаций, ветераны музея и простые горожане, неравнодушные к судьбе музея. Напомню, 2 ноября генеральный директор музея Игорь Конышев в соцсетях заявил о своём уходе. Он подтвердил нашему каналу, что получил от Министерства культуры предложение заняться новым проектом. За 2 года работы к деятельности Игоря Конышева у общественности возникало немало вопросов. В их числе отсутствие чёткой концепции развития, закрытие детского музейного центра, сокращение ряда научных сотрудников и "осовременивание" исторических экспозиций.Роман Евстифеев, председатель правления "Общества друзей ВСМЗ": "Мы в мае промежуточные итоги подводили утраченному. По-моему, 22 экспозиции, которые были разобраны, их просто-напросто нет. В плачевном состоянии некоторые другие. Под угрозой Музей природы, под угрозой и в плохом состоянии дом-музей Столетовых. Никакого контакта, никакого диалога. Мы написали, ну я не ошибусь, если несколько десятков писем в разные инстанции, и ничего почти не добились, никаких вразумительных ответов. И мы решили, что теперь нужно действовать по-другому, нужно добиваться отставки Игоря Конышева. И мы воспринимаем вот эту отставку как выполнение нашего требования".В выходные на очередное заседание Общества пришли 66 человек. Одним из важных пунктов обсуждения была ситуация в музее после ухода руководства. Общественники решили написать письмо в Министерство культуры, в котором предложили основные критерии, которым должны соответствовать кандидаты на должность генерального директора музея.Роман Евстифеев, председатель правления Общества друзей "ВСМЗ": "Это профессионализм, опыт работы в музейной сфере, хорошая репутация в музейном сообществе. Такого директора, который хотя бы согласился повстречаться с общественностью, ну или хотя бы воспринять те идеи, которые у нас были, а потом уже совместно решать, что-то восстанавливать, что-то безвозвратно утрачено. Я надеюсь, что всё же, будет директор, который прислушается, и Министерство, задумываясь о последствиях, всё-таки изберёт такой путь".Именно в Минкульте будут решать, кого назначить на должность нового руководителя. Когда у музея появится новый начальник и кто это будет? Официальный запрос мы направили в Министерство и ждём ответа. Пока обязанности руководителя музея исполняет Мария Родина. Известно также, что Почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова, которая полвека руководила "музейной империей", предложила в качестве кандидатуры предыдущего руководителя музея Светлану Мельникову, директора "Херсонеса Таврического". Это предложение поддержали многие ветераны, нынешние сотрудники музея и общественники. Подписи в поддержку кандидатуры Мельниковой направят в Министерство культуры. Нам также удалось связаться с самой Светланой Мельниковой и вот что она нам ответила:"Прежде всего, я хотела бы выразить слова искренней благодарности ветеранам и сотрудникам музея-заповедника, Обществу друзей музея, деятелям культуры Владимирской области и всем тем, кто дал такую высокую оценку моей работы. Выше награды представить для себя я не могу! Владимиро-Суздальский музей-заповедник всегда был, есть и будет родным для меня. Мне небезразлична его судьба, как может быть небезразлична судьба родного дома, семьи. Что касается назначения на должность директора федерального музея, это полномочия Министерства культуры Российской Федерации".