Ксения Собчак отметила день своего рождения на озере Балатон в Венгрии. Телеведущая поделилась с подписчиками фото и видео с праздника – а заодно рассказала, как в детстве из нее изгоняли бесов.

Ксения Собчак отметила день своего рождения на озере Балатонв Венгрии. Телеведущая поделилась с подписчиками фото и видео с праздника – а заоднорассказала, как в детстве из нее изгоняли бесов.Отметив свое 37-летие, Ксения Собчак призадумалась. "Ачто если бы мне было вновь 18 и я могла бы как-то иначе испоганить своюжизнь?", – задалась вопросом телеведущая в своем микроблоге в Instagram.Ксения Анатольевна призналась, что в итоге этих размышлений унее появилась масса новых нереализованных идей. И, как надеется Собчак, парадесятков лет на то, чтобы все же реализовать самые смелые задумки.Телеведущая вспомнила, как ее мать привозила из Тувынастоящего шамана – специально, чтобы изгнать дьявола из маленькой Ксении.Причину, по которой родительнице пришлось прибегнуть к столь радикальным мерам, светская львица не назвала.Однако отметила, что Александр Мамут посоветовал маме "оставить демоновКсении в покое" – поскольку их все любят.Собчак поблагодарила своих близких и друзей, которыепринимают ее такой, какая она есть – и подарили ей праздник на Балатоне. "На днюхе графа Дракулы вампиры так *********** (тоже, что и напились – прим.ред.) ,что поехали встречать рассвет", – написала Ксения.