С середины октября общественная организация Союз вкладчиков России на своем сайте начала публиковать любопытные документы, которые, отмечают активисты, свидетельствуют о незаконности действий ЦБ в скандальном деле банка Югра. Известный экономист и политолог Михаил Делягин отметил, что за прошедшее время никто эти документы не опроверг, поэтому, подчеркнул аналитик, сомневаться в их подлинности не приходится.

середины октября общественная организация насвоем сайте начала публиковать любопытные документы, которые, отмечаютактивисты, свидетельствуют о незаконности действий ЦБ вскандальном деле банка "Югра". Известный экономист и политолог МихаилДелягин отметил, что за прошедшее время никто эти документы не опроверг,поэтому, подчеркнул аналитик, сомневаться в их подлинности неприходится.Экспертотметил, что "Югра" была самым крупным кредитным учреждением, которое уничтожил ЦБ в ходе санации отечественного банковскогосектора. "Вкладчики начали самоорганизовываться и бороться. В частности,они начали собирать документы", – рассказал Делягин слушателям радиоГоворяоб опубликованных документах, Делягин указал на то, что за прошедшее ссередины октября время их еще никто не опроверг, не подал в суд заклевету и фальсификацию. "Документы подлинные, насколько я могу судить",– подчеркнул экономист.Поего словам, распространенная Союзом вкладчиков информациясвидетельствует о том, что финансовый регулятор уничтожал "Югру"осознанно, причем противореча действующим законам "в особо наглой ициничной форме". "На тот момент, когда в банке вводилась временнаяадминистрация – никаких нарушений в нем не было, он выполнял всенормативы, какие-только есть у ЦБ", – сказал политолог.Делягинтакже напомнил, что недавно первый зампред правительства – министрфинансов Антон Силуанов предложил создать рабочую группу для помощипострадавшим вкладчикам, которые получили со своих депозитов лишьстраховые 1,4 миллиона рублей. Глава ведомства, отметил экономист, заручился поддержкой депутатов "Единой России", однако в финансовомрегуляторе такая инициатива понимания не нашла."То есть минфини депутаты "Единой России" занимают правильную позицию, желаяподдержать людей, пострадавших в ходе уничтожения банков, а ЦБкатегорически против!" – сокрушается эксперт.Экономист также поделился некоторыми деталями уничтожения "Югры". "Временная администрациясвоими приказами, судя по документам, которые представленыобщественности, сознательно уничтожала капитал банка через переоценкуего акций, через досоздаваниерезервов, переоценку недвижимости. То есть в первый раз на 14миллиардов рублей снизили капитал, потом на 13, потом на 10, потом навосемь, а потом сказали – ой, а капитал-то недостаточен, банкротитьнадо", – заметил Делягин.Процесс переоценки аналитик назвал "фантасмагорическим". В пример он привел комплекс зданий на улице Угрешская,рыночная стоимость которого, согласно независимой оценке, – 4,3миллиарда рублей. Однако чиновники оценивают комплекс в 1,2 миллиарда."Три объекта на улице Талалихина, упали в цене в пять раз!Представляете, приходят к вам оценивать залог, и говорят – вы знаете, мываш залог переоцениваем, и он теперь стоит в пять раз дешевле", -посетовал эксперт.Крометого, добавил политолог, рыночная стоимость одного квадрата в главномздании "Югры" в центре Москвы изначально составляла 700 тысяч рублей, авременная администрация оценила его в 200 тысяч. "Насколько я понимаю, в"Югре" тогда горько шутили, что знали бы, что так можно – купили бы этовсе для самих себя", – сказал Делягин.Пострадавшиев результате действий ЦБ держатели депозитов, отметил эксперт, ждутинформационной атаки со стороны Центробанка. "Сейчас начнется всемерное опорочивание вкладчиков: что они жулики, лжецы, что они много денег уже получили, и так далее", – предупредил аналитик.Напомним,в середине октября Союз вкладчиков начал , которыеподтверждают финансовую устойчивость "Югры" перед отзывом лицензии.Так, активисты опубликовали предписание регулятора в адрес кредитнойорганизации от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублейрезервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня. Как утверждаютв общественной организации, предписание было вручено поздно вечером ипо сроку было заведомо невыполнимым. Тем не менее, оно было исполнено"Югрой" в установленное время.Активистыуверены, что опубликованные документы являются доказательствомнарушения закона со стороны ЦБ при назначении временной администрации в"Югре" и говорят о том, что регулятор заранее планировал ликвидироватькредитное учреждение.были опубликованы вкладчиками и на прошлой неделе. В Сетьбыли выложены пять приказов и одно распоряжение временной администрации,которые, уверены активисты, доказывают нарушения со стороны ЦБ при ликвидации "Югры". Союз вкладчиков уверен, что регулятор незаконно занизилстоимость активов банка более чем на 30 миллиардов рублей.Опубликованныедокументы снабжены комментариями представителей "Югры", которыеразъясняют намерения временной администрации. Отдельнокомментаторы заявляют о многочисленных нарушениях российскогозаконодательства и норм самого финансового регулятора, которые, увереныони, имели место в ходе ликвидации кредитной организации.Центральныйбанк ввел временную администрацию в "Югре" в лице агентства пострахованию вкладов (АСВ) летом прошлого года. После этого кредитнаяорганизация была лишена лицензии. Представители банка пытаются в судеоспорить законность действий Центробанка. 24 июля они подаликассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций озаконности введения временной администрации и моратория наудовлетворение требований кредиторов.