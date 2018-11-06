Отметили День народного единства. Накануне во Владимире и Суздале прошёл ежегодный митинг в честь победы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Празднование традиционно начали на площади Победы. Не обошлось и без сюрпризов. В этом году в сценарий празднования памятной даты добавили зрелищности. Что нового увидели владимирские зрители, расскажет Игорь Липский.

Отметили День народного единства. Накануне во Владимире и Суздале прошёл ежегодный митинг в честь победы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Празднование традиционно начали на площади Победы. Не обошлось и без сюрпризов. В этом году в сценарий празднования памятной даты добавили зрелищности. Что нового увидели владимирские зрители, расскажет Игорь Липский.В этом году празднование Дня народного единства решили отметить с историческим размахом. На площади Победы развернулся бой за освобождение Москвы от поляков. Это событие и положило конец Смуте 4 ноября 1612 года. У дружины реконструкторов Русичи из Меленок в ход пошли не только мечи и копья - даже пушки и мушкеты.Не обошлось и без подарков. Начальник регионального штаба Юнармии и представитель отделения Боевого братства Павел Григорьев передал в строящийся во Владимире храм благоверных князей владимирских икону Святителя Луки Крымского – подарок мэра Симферополя Игоря Лукашёва. А вместо парада боевой техники и марша военных подразделений в этом году перед зрителями выступило "Боевое братство".Во Владимире к Вечному огню вместе с владимирцами возложили цветы губернатор Владимир Сипягин, председатель ЗакСобрания Владимир Киселев, мэр Ольга Деева и глава администрации Владимира Андрей Шохин. Затем официальное празднование Дня народного единства продолжилось в Суздале. В Спасо-Евфимиевом монастыре у мемориала князя Дмитрия Пожарского митрополит Евлогий совершил ежегодный молебен. Первые лица области возложили цветы и венки. Губернатор Сипягин особо отметил военно-патриотическое движение "Юнармия". Сегодня оно объединяет свыше трёхсот юношей и девушек со всех уголков России. Во Владимирской области созданы более двадцати подразделений "Юнармии". В них состоит 2500 ребят.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Они участвуют в этом движении, служат Отечеству и показывают пример всем нам. И поэтому мной было принято решение, я подписал указ о присвоении Владимирскому отделению "Юнармии" имени Дмитрия Михайловича Пожарского. Это даст новый импульс для движения этих ребят вперёд".А председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв отметил, что важно не забывать свою историю и опыт прошлых поколений. Именно на территории Спасо-Евфимиева монастыря в 2002 году впервые начали праздновать День народного единства во Владимирской области, а уже в 2005 праздник стал общегосударственным.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Это очень важно, чтобы сегодня все были вместе. И у нас очень много проблем. В том числе, и во Владимирской области. И мы все прекрасно понимаем, что только вместе можно решать эти проблемы".