Госдума
в ходе пленарного заседания во вторник, 6 ноября, приняла в первом
чтении законопроект, устанавливающий штрафы за вовлечение детей в
несанкционированные митинги, собрания, шествия или пикетирования. В
соответствии с нормативно-правовым актом, нарушители заплатят от 30 до
50 тысяч рублей.
Госдума
в ходе пленарного заседания во вторник, 6 ноября, приняла в первом
чтении законопроект, устанавливающий штрафы за вовлечение детей в
несанкционированные митинги, собрания, шествия или пикетирования. В
соответствии с нормативно-правовым актом, нарушители заплатят от 30 до
50 тысяч рублей.
Поправки
вносятся в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Помимо
денежного штрафа, нарушители могут быть направлены на обязательные
работы на срок до 100 часов. Также предусмотрена санкция в виде
административного ареста до 15 суток.
В
случае окончательного одобрения документа штрафы для должностных лиц
составят от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических – от 250 до 500
тысяч.
Повторное совершение нарушения повлечет повышенные штрафы: от 150
до 300 тысяч или обязательные работы от 40 до 200 часов, или
административный арест на срок до 30 суток для граждан. Для должностных
лиц – от 200 до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до
миллиона.
В
пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инициатива
направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в
несанкционированных митингах и тому подобных мероприятиях. "Политиканы
пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы
считаем, что этому нужно поставить преграду", – заявил один из соавторов
документа, член думского комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
Напомним,
ранее в Госдуме на скандальные заявление директора
департамента детских проектов Свердловской области Ольги Глацких. По словам чиновницы, государство детям ничего не должно, и заботиться о них следует исключительно родителям.
Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя высказывания Глацких,
отметила, что обязанности перед подрастающим поколениям – в числе
основных для государства. В нотации свердловской чиновницы, подчеркнула
законодатель, было "глубокое неуважение к собеседникам".