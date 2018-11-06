Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 6 ноября, приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги, собрания, шествия или пикетирования. В соответствии с нормативно-правовым актом, нарушители заплатят от 30 до 50 тысяч рублей.

Госдумав ходе пленарного заседания во вторник, 6 ноября, приняла в первомчтении законопроект, устанавливающий штрафы за вовлечение детей внесанкционированные митинги, собрания, шествия или пикетирования. Всоответствии с нормативно-правовым актом, нарушители заплатят от 30 до50 тысяч рублей.Поправкивносятся в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Помимоденежного штрафа, нарушители могут быть направлены на обязательныеработы на срок до 100 часов. Также предусмотрена санкция в видеадминистративного ареста до 15 суток.случае окончательного одобрения документа штрафы для должностных лицсоставят от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических – от 250 до 500тысяч.Повторное совершение нарушения повлечет повышенные штрафы: от 150до 300 тысяч или обязательные работы от 40 до 200 часов, илиадминистративный арест на срок до 30 суток для граждан. Для должностныхлиц – от 200 до 600 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч домиллиона.пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инициативанаправлена на предупреждение участия несовершеннолетних внесанкционированных митингах и тому подобных мероприятиях. "Политиканыпытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мысчитаем, что этому нужно поставить преграду", – заявил один из соавторовдокумента, член думского комитета по информационной политике,информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.Напомним,ранее в Госдуме на скандальные заявление директорадепартамента детских проектов Свердловской области Ольги Глацких. По словам чиновницы, государство детям ничего не должно, и заботиться о них следует исключительно родителям.Председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя высказывания Глацких,отметила, что обязанности перед подрастающим поколениям – в числеосновных для государства. В нотации свердловской чиновницы, подчеркнулазаконодатель, было "глубокое неуважение к собеседникам".