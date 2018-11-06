В частном доме в Кемеровской области, который снимала многодетная семья, произошел пожар. В результате погибли восемь человек, из которых шестеро – дети.

В частном доме в Кемеровской области, который снимала многодетная семья, произошел пожар. В результате погибли восемь человек, из которых шестеро – дети.По факту смертельного пожара в частном доме в Югре, при котором погибли шестеро детей и двое взрослых, возбуждено уголовное дело, передает телеканал "". Пятеро несовершеннолетних в возрасте от двух до 12 лет погибли на месте. Одного 12-летнего мальчика с 42-летней женщиной доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ребенка.В региональном управлении Следственного комитета России подчеркнули, что все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Видео с места жуткого пожара опубликовано в Сети.Известно, что многодетная семья снимала частный дом. В результате пожара он полностью выгорел.