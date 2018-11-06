Россия в рамках своей лунной программы планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров.

Россия в рамках своей лунной программы планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров.Как заявил РИА Новости глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, речь идет о создании долгосрочной необитаемой базы, задачи которой будут решаться роботизированными системами — аватарами. По его словам, эта задача масштабней по объему, чем американская лунная программа 60-70-х годов.Дмитрий Рогозин не уточнил, сколько времени пройдет с начала пилотируемых полетов на Луну до создания полноценной базы.Согласно положениям Федеральной космической программы, первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год. До этого должен быть создан необходимый задел для полномасштабного исследования естественного спутника Земли, включая запуск пяти автоматических аппаратов, и отработка на Международной космической станции перспективных технологий и космических систем.Освоение пространства за пределами орбиты Земли ученые сравнивают с эпохой великих географических открытий. Смотрите специальный репортаж Дмитрия Кодаченко "Фаза Луны", посвященный новой эре освоения космоса.