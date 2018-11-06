Нижняя палата отменяет необходимость
доказывать отсутствие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг для получения субсидий. Соответствующий законопроект депутаты приняли в
третьем, окончательном чтении.
Нижняя палата отменяет необходимость
доказывать отсутствие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг для получения субсидий. Соответствующий законопроект депутаты приняли в
третьем, окончательном чтении.
Нормативно-правовой
акт предполагает, что уполномоченный орган будет пользоваться банком
данных, в котором отражены все необходимые сведения. Требовать
документы, где содержатся соответствующие сведения, теперь недопустимо.
Кроме
того, нормы документы обязывают органы исполнительный власти
самостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решение о
предоставлении субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Стоит
отметить, что отсутствие задолженностей по ЖКХ является одним из
условий предоставления субсидий. Однако, как показывает практика,
малообеспеченные люди и одинокие пенсионеры порой лишаются права на
преференции из-за того, что в органы соцзащиты были отправлены
недостоверные сведения или выставлены счета с ошибками.
В итоге
гражданам приходится обивать пороги органов власти и судов, доказывая
свою правоту. Благодаря новому закону эта практика уйдет в прошлое.
По
словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый законодателями
документ направлен на восстановление социальной справедливости и
освобождает граждан от бюрократической волокиты. Председатель нижней
палаты призвал коллег-депутатов внимательнее относиться к подобным
проблемам.
Напомним,
ранее Госдума одобрила законопроект, который упрощает предоставление
компенсации за уплату взносов на капитальный ремонт.
В
соответствии с нормативно-правовым актом, документы и информация,
подтверждающие уплату ежемесячного взноса на капремонт многоквартирного
дома, будут направляться в органы социальной защиты не самими
гражданами, а владельцами специального счета и фонда капитального
ремонта. У жильцов эти сведения запрашивать больше не будут. Как отметил
Вячеслав Володин, принятая норма упростит получение социальной
поддержки для пожилых людей.