Нижняя палата отменяет необходимость доказывать отсутствие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг для получения субсидий. Соответствующий законопроект депутаты приняли в третьем, окончательном чтении.

Нижняя палата отменяет необходимостьдоказывать отсутствие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг для получения субсидий. Соответствующий законопроект депутаты приняли втретьем, окончательном чтении.Нормативно-правовойакт предполагает, что уполномоченный орган будет пользоваться банкомданных, в котором отражены все необходимые сведения. Требоватьдокументы, где содержатся соответствующие сведения, теперь недопустимо.Крометого, нормы документы обязывают органы исполнительный властисамостоятельно запрашивать сведения, необходимые для принятия решение опредоставлении субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.Стоитотметить, что отсутствие задолженностей по ЖКХ является одним изусловий предоставления субсидий. Однако, как показывает практика,малообеспеченные люди и одинокие пенсионеры порой лишаются права напреференции из-за того, что в органы соцзащиты были отправленынедостоверные сведения или выставлены счета с ошибками.В итогегражданам приходится обивать пороги органов власти и судов, доказываясвою правоту. Благодаря новому закону эта практика уйдет в прошлое.Пословам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятый законодателямидокумент направлен на восстановление социальной справедливости иосвобождает граждан от бюрократической волокиты. Председатель нижнейпалаты призвал коллег-депутатов внимательнее относиться к подобнымпроблемам.Напомним,ранее Госдума одобрила законопроект, который упрощает предоставлениекомпенсации за уплату взносов на капитальный ремонт.соответствии с нормативно-правовым актом, документы и информация,подтверждающие уплату ежемесячного взноса на капремонт многоквартирногодома, будут направляться в органы социальной защиты не самимигражданами, а владельцами специального счета и фонда капитальногоремонта. У жильцов эти сведения запрашивать больше не будут. Как отметилВячеслав Володин, принятая норма упростит получение социальнойподдержки для пожилых людей.