Чукотское село Рыркайпий окружено группой белых медведей. Через этот населенный пункт проходит миграционный путь этих хищников.

Чукотское село Рыркайпий окружено группой белых медведей. Через этот населенный пункт проходит миграционный путь этих хищников. В настоящее время около 20 медведей – как взрослых, так и детенышей – ждут, когда установится ледовое поле. Тогда медведи отправятся в море на добычу нерп.Из-за изменений климата лед приходит с задержкой, передает РИА Новости. Ждущие медведи из любопытства заглядывают в село. Группа ученых "Медвежий патруль" отпугивает их шумовыми устройствами, а также организует точки кормления, стаскивая в определенные места туши погибших моржей. В этом специалистам помогают и местные жители, и военные.Название села означает "моржовый запор", или "участок суши, заграждающий дорогу моржам". В ожидании льдов медведи охотятся на моржей. Они подходили к селу Рыркайпий и в прошлом году, передает РИА Новости.