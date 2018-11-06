Между ними возникла пьяная ссора

Между ними возникла пьяная ссораВ Судогодском районе местного жителя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В середине октября мужчина и его 36-летний приятель вместе выпивали. В какой-то момент между ними возник конфликт. Подозреваемый не стал терпеть оскорбления в свой адрес и ударил обидчика ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали.В Суздальском районе произошло аналогичное преступление. Местная жительница ударила ножом мужчину. До происшествия они тоже распивали алкоголь.Преступникам может грозить лишения свободы на срок до 10-ти лет.