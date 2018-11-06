Борьба за огромное состояние покойной подруги Никиты Джигурды Людмилы Браташ обостряется. Ради победы в этом деле шоумен воссоединился с Мариной Анисиной. Пара добивается эксгумации тела Браташ. А Джигурда ждет ребенка от Анисиной и надеется, что в младенца вселится душа Людмилы.

Борьба за огромное состояние покойной подруги НикитыДжигурды Людмилы Браташ обостряется. Ради победы в этом деле шоуменвоссоединился с Мариной Анисиной. Пара добивается эксгумации тела Браташ. АДжигурда ждет ребенка от Анисиной и надеется, что в младенца вселится душаЛюдмилы.Джигурда и Анисина утверждают, что в смерти бизнес-ледивиноваты ее же близкие. А претендующая на наследство сестра Светлана Романова вообщене родня Людмиле Браташ.Ранее шоумен доказывал, что все имущество Браташ должно отойти ему понаследству – подруга составила соответствующее завещание. Желая доказать свою правоту, Анисина иДжигурда стали гостями программы "Пусть говорят"."При жизни Люся неоднократно говорила нам, что Романоваей не сестра, что она совершила ряд действий, после которых ни о какихродственных отношениях речи идти не могло. Люся очень хотела, чтобы ее останкибыли захоронены в Белоруссии рядом с отцом, мы бы хотели это сделать", —рассказал в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Джигурда.Как рассказала Марина Анисина, ей удалось отыскать адвоката,который помогал Людмиле Браташ составлять завещание. Юрист подлинностьдокумента подтвердил. Однако Светлана Романова прилагает все усилия, чтобыприостановить разбирательство по этому делу.По словам Джигурды, апогеем победы станет его свадьба сАнисиной. "Но я верю и в Бога, и в творца, что все это игра на Земле. ЛюсяБраташ – это наша родственница. И я мечтаю, чтобы Анисина родила, и чтобы душаЛюси вселилась в нашу девочку", – заявил шоумен. По словам Джигурды, вноябре во Франции пройдет очередной заседание суда. Кроме того, следствиепродолжает разрабатывать версию об оставлении Браташ в опасности.