Стал известен состав групп на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первом квартете в результате жеребьевки оказались серб Новак Джокович (1-й номер посева), Александр Зверев из Германии (3-й), хорват Марин Чилич (5-й) и представитель США Джон Изнер (8-й).

Стал известен состав групп на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. В первом квартете в результате жеребьевки оказались серб Новак Джокович (1-й номер посева), Александр Зверев из Германии (3-й), хорват Марин Чилич (5-й) и представитель США Джон Изнер (8-й).В другой группе сыграют Роджер Федерер из Швейцарии (2-й), южноафриканец Кевин Андерсон (4-й), австриец Доминик Тим (6-й) и японец Кэй Нисикори (7-й).Ранее стало известно, что вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не сможет принять участия в турнире из-за травмы. Итоговые соревнования ATP состоятся с 11 по 18 ноября в Лондоне.