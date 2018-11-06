Как правило, люди не рассматривают орехи как здоровый перекус, считая, что в них слишком много жира и калорий. Однако последние научные исследования показали, что именно орехи – продукт, который препятствует набору веса.

Как правило, люди не рассматривают орехи как здоровый перекус, считая, что в них слишком много жира и калорий. Однако последние научные исследования показали, что именно орехи – продукт, который препятствует набору веса. Кроме того, употребление орехов полезно для сердечно-сосудистой системы.Раз в четыре года ученые опрашивали 126 тысяч мужчин и женщин, не имеющих хронических болезней, о частоте и количестве употребляемых орехов. Оказалось, что 30 граммов орехов в день помогают бороться с ожирением. Более того, 30 граммов орехов заменяют порцию красного или обработанного мяса, или картофеля фри, или чипсов, или десерта. Это также способствует похудению, передает РИА Новости.