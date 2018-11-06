Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что в сентябре 2019 года могут быть проведены матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. Об этом он сообщил после встречи с комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэном.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что в сентябре 2019 года могут быть проведены матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. Об этом он сообщил после встречи с комиссионером Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэном."Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре. Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении", — цитирует главу IIHF ТАСС."Сложнее будет уговорить победителя Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре, что всегда очень чувствительно", — добавил Фазель.Последний раз клубы КХЛ и НХЛ встречались между собой в октябре 2010 года – СКА сыграл с "Каролиной", а рижское "Динамо" – с "Финиксом".