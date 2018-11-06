Ведущая шоу Ревизорро Ида Галич дала интервью. В нем женщина рассказала о том, какое впечатление на нее произвели Ольга Бузова и Елену Летучая.

Ведущая шоу "Ревизорро" Ида Галич дала интервью. В нем женщина рассказала о том, какое впечатление на нее произвели Ольга Бузова и Елену Летучая.Ида Галич стала очередным звездным гостем шоу для канала "Нежный редактор" на YouTube. Она рассказала о том, как у нее изменилось мнение об Ольгу Бузовой. С ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Ида познакомилась в караоке и оказалась совершенно очарована ею. Бузова попросила Галич поддержать ее новую песню у себя в Instagram, взамен предложив некую коллаборацию. Та, совершенно очарованная Ольгой, согласилась.Спустя время Ида встретила Ольгу на красной дорожке одного мероприятия, где та была не только гостьей, но и ведущей. Галич записывала влог для своего шоу "Звездные флюиды". Увидев Бузову, Галич обрадовалась, ведь, по ее расчетам, они подружились, да еще и коллаборацию та пообещала. Однако когда Ида попросила об интервью, Ольга сослалась на боль в горле и отказалась. Но уже в следующую минуту Бузова, по словам Галич, давала интервью крупному каналу. В свою очередь, сама Ида располагала только маленькой влог-камерой и шнуровым микрофоном."Я понимаю, что глобально ничего не произошло плохого, меня никто не задел. Просто если я вижу в людях нотку типа где лучше, туда и пойду, когда я это вижу в человеке, любом, я в нем очень сильно разочаровываюсь", – объяснила Ида Галич. Она призналась, что в какой-то момент у нее упали розовые очки.Неоднозначное впечатление у Галич осталось и после общения с Еленой Летучей. С телеблондинкой Ида пересеклась на презентации нового сезона СТС. По признанию Галич, она не очень удачно пошутила. "Я подошла и спросила, типа что когда вы уходить будете, вы скажите, я ваше место приду займу. В контексте это было очень смешно, я высмеяла (что сейчас Ида Галич ведущая "Ревизорро", где раньше работала Елена Летучая. – Прим.ред.)... Она не щадила меня в выражениях. Типа я не понимаю, кто вас вообще нанял, вы же не смешная..." – рассказала Ида Галич.Она отметила, что ей очень нравилась Елена Летучая. "Но в жизни она, как мне показалось, чуть более высокомерная", – отметила телеведущая. При этом она подчеркнула, что Елену летучую сделало популярной именно "Ревизорро". Мол, до этого шоу ее никто не знал. Ида Галич высказала мнение, что они, "Ревизорро" и Летучая, были "крутым союзом".