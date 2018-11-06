В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Вашингтоне местный клуб Кэпиталз на своей площадке оказался сильнее Эдмонтон Ойлрез со счетом 4:2. Российский форвард столичных Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, отличившись в большинстве.

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Вашингтоне местный клуб "Кэпиталз" на своей площадке оказался сильнее "Эдмонтон Ойлрез" со счетом 4:2. Российский форвард "столичных" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, отличившись в большинстве.Ovi's at 11. That'll tie him at the top of the league. #ALLCAPS #CapsOilers pic.twitter.com/cVPSL4GMZ0— Washington Capitals (@Capitals) 6 ноября 2018 г.Ассистентом капитана "Вашингтона" выступил еще один представитель России Евгений Кузнецов. Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов остался без набранных очков.Александр Овечкин забросил свою 11-ю шайбу в нынешнем чемпионате. Россиянин находится в числе лидеров по голам в сезоне-2018/19.