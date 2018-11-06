Российский полузащитник французского клуба Монако Александр Головин не примет участия в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. У россиянина зафиксирована травм правой лодыжки.

Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин не примет участия в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". У россиянина зафиксирована травм правой лодыжки.Главный тренер "Монако" Тьерри Анри назвал состав команды на игру Лиги чемпионов с "Брюгге". В нем из-за травмы не нашлось места Александру Головину, сообщает официальный сайт клуба.Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов включил полузащитника французского "Монако" в заявку на игры с Германией и Швецией, которые состоятся 15 и 20 ноября соответственно.