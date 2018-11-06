В российском военном ведомстве опровергают информацию об опасных маневрах, которые якобы совершал российский экипаж истребителя Су-27.

В российском военном ведомстве опровергают информацию об опасных маневрах, которые якобы совершал российский экипаж истребителя Су-27.Ранее ВМС США распространили сообщение о том, что Су-27 совершил опасные маневры рядом с американским самолетом-разведчиком над Черным морем. "Российский истребитель на высокой скорости пролетел перед американским самолетом, создав угрозу для него и его экипажа", — говорится в заявлении. Американская сторона утверждает, что российский истребитель "подрезал" американский морской разведчик, и экипаж испытал значительную турбулентность.В МВД РФ утверждают, что расстояние было безопасным. А российский истребитель из состава дежурных сил ПВО России сопровождал американский самолет, не вылетая за пределы границ воздушного пространства Российской Федерации. Уточняется, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II осуществлял полет над акваторией Черного моря.